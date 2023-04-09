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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال جولة بقسم مدينة نصر.. السيسي: رجال الشرطة يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين

صدى البلد

فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي قسم شرطة مدينة نصر بزيارة قبل أذان المغرب مباشر تفقد خلالها القسم ومنشآته.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على فيسبوك: “سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم . . تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن”

وأجرى الرئيس السيسي حوارا مفتوحا مع عدد من الضباط العاملين بالقسم للتعرف على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها وخاصة نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة .

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خلال جولة بقسم مدينة نصر.. السيسي: رجال الشرطة يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين

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