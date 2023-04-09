طبيب يكشف عن أهمية تناول الموز في رمضان

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الموز في رمضان.

يمكن تناول الموز بعد الإفطار أو على وجبة السحور ، لما له من فوائد عديدة للصائم ، ومن هذه الفوائد :

1 يقضي على العطش.

2 يقلل خطر الإصابة بقرحة المعدة ، وخصوصاً إذا تمّ تناوله قبل أن ينضج تماماً، فهو مضادٌ للحموضة.

3 يزود الجسم بالطاقة والنشاط ، لأنّه من الفواكه الغنية بالألياف والطاقة.

4 يعدّ مصدراً جيداً لحمض الفوليك ، والأملاح المعدنية.

5 يقوي الجهاز المناعي في الجسم ؛ لاحتوائه على الألياف التي تحافظ على البكتيريا النافعة التي تساعد على الهضم ، والمقوية للجهاز المناعي.

6 يرفع معدل انتاج خلايا الدم البيضاء ، ويحمي من الإصابة بمرض السكري.

7 يحافظ على الجهاز العصبي ، والبشرة ، كما أنّه مسهل طبيعي.

8 يخفض ضغط الدم المرتفع ؛ لاحتوائه على فيتامين B6 الذي يزود الجسم بالطاقة.

9 يساعد على تكوين الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء.

10 ينشط الكلى.

11 يعالج الاسقربوط ، ومرض النقرس.

12 يقاوم الروماتيزم ، والتهاب الأعصاب.

13 يقاوم الاكتئاب ؛ لاحتوائه على التريبتوفان الذي يتحول داخل الجسم إلى السيروتونين ، الذي يقاوم الاكتئاب.