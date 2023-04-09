عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف عن أهمية تناول الموز في رمضان

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الموز في رمضان.

يمكن تناول الموز بعد الإفطار أو على وجبة السحور ، لما له من فوائد عديدة للصائم ، ومن هذه الفوائد :

1 يقضي على العطش.

2 يقلل خطر الإصابة بقرحة المعدة ، وخصوصاً إذا تمّ تناوله قبل أن ينضج تماماً، فهو مضادٌ للحموضة.

3 يزود الجسم بالطاقة والنشاط ، لأنّه من الفواكه الغنية بالألياف والطاقة.

4 يعدّ مصدراً جيداً لحمض الفوليك ، والأملاح المعدنية.

5 يقوي الجهاز المناعي في الجسم ؛ لاحتوائه على الألياف التي تحافظ على البكتيريا النافعة التي تساعد على الهضم ، والمقوية للجهاز المناعي.

6 يرفع معدل انتاج خلايا الدم البيضاء ، ويحمي من الإصابة بمرض السكري.

7 يحافظ على الجهاز العصبي ، والبشرة ، كما أنّه مسهل طبيعي.

8 يخفض ضغط الدم المرتفع ؛ لاحتوائه على فيتامين B6 الذي يزود الجسم بالطاقة.

9 يساعد على تكوين الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء.

10 ينشط الكلى.

11 يعالج الاسقربوط ، ومرض النقرس.

12 يقاوم الروماتيزم ، والتهاب الأعصاب.

13 يقاوم الاكتئاب ؛ لاحتوائه على التريبتوفان الذي يتحول داخل الجسم إلى السيروتونين ، الذي يقاوم الاكتئاب.

الموز فى رمضان فوائد الموز فى رمضان أكل الموز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

موضوعات متعلقة

بـ خصر نحيف.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

هل تتأثّر جودة نومك خلال رمضان؟ إليك 5 نصائح لتغيير ذلك

يضعف القدرة الجنسية للرجل.. احذر تناول العرقسوس لهذا السبب

يتفاعل مع بعض الأدوية .. احذر تناول التمر الهندى فى هذه الحالة

بعد هجومها عليه.. طليق رانيا يوسف: «أنا بصرف على بناتي»

خطوات بسيطة تخلصك من جفاف الريق فى رمضان .. تعرف عليها

تحذير من ترك باب الحمام مفتوحا أثناء النوم | اعرف السبب

اتجوزوا نفس الراجل .. إطلالات أثارت الجدل لنادية الجندي ورانيا يوسف

ترشيحاتنا

الصور الأولى لحادث خروج عربة قطار قصب ديكوفيل عن القضبان بأسوان

مهرجان أهداف.. سموحة يهزم الداخلية 4-3 في الدوري

أول تعليق من كلوب على إهدار صلاح ركلة جزاء أمام أرسنال

أحزان ودعوات.. ضحية كلب المذيعة الشهيرة بالشيخ زايد يستسلم للموت.. القصة كاملة

الحرب العالمية الثالثة.. رئيس أمريكا السابق يوجه رسالة غامضة للعالم

الزمالك يهزم البنك الأهلي ويقفز للمربع الذهبي بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب صادم.. شاب يخلع ملابسه ويستحم أمام الركاب في مترو نيويورك|شاهد

دراسة: يستطيع الرجال التعبير عن مشاعرهم بالإيموجي أكثر من النساء

طريقة تحضير صوص الجبن الشيدر بالخطوات

مسلسل ستهم الحلقة 18.. روجينا ترفض العودة مع شقيقها

فيديو

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

تصريح طليقها عن القبلات وعدم حضورها الجنازات.. ياسمين رئيس ترد في «حبر سري»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ