عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يزور قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط والأفراد.. صور

صدى البلد

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بزيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول في موعد أذان المغرب.
وأدار الرئيس السيسي نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم ، واطمأن على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة.
وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر ووجه لهم التحية على مايبذلونه من جهد في سبيل الوطن.
واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها وخاصة نظام العرض الالكتروني على النيابة العامة من داخل قسم شرطة مدينة نصر أول.
من ناحية أخرى، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته اليوم بزيارته لقسم أول مدينة نصر موجها تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وقال الرئيس السيسي- فى تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- "سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم . . تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

إجراء عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد التوترات الأخيرة في لبنان وسوريا وغزة

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ترشيحاتنا

بمشاركة رونالدو.. النصر يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء في الدوري السعودي

تقرير: الوثائق السرية المسربة مصدر إحراج كبير لـ بايدن

أرخص سيارة جديدة في مصر .. صور

وفاة ضحية كلب البيتبول.. السجن 5 سنوات لمستخدم الحيوانات في أعمال البلطجة

واقعة وفاة ضحية كلب البيتبول تصل البرلمان| نواب يطالبون بحظر استيراد 12 فصيلة.. وعقوبات جديدة لحيازة الكلاب الشرسة تصل إلى السجن

خالد الغندور معلقا على مباراة الزمالك والبنك الأهلي: تقريبا الـVAR مش شغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صوص الجبن الشيدر بالخطوات

مسلسل ستهم الحلقة 18.. روجينا ترفض العودة مع شقيقها

بسبب تصريحه "مراتي تتباس عادي".. آخر صور جمعت ياسمين رئيس وطليقها

صور مذهلة.. إعادة بناء وجه رجل بعد وفاته بـ35 ألف عام.. شاهد

فيديو

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

تصريح طليقها عن القبلات وعدم حضورها الجنازات.. ياسمين رئيس ترد في «حبر سري»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ