السيسي يزور قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط والأفراد.. صور

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بزيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول في موعد أذان المغرب.

وأدار الرئيس السيسي نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم ، واطمأن على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة.

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر ووجه لهم التحية على مايبذلونه من جهد في سبيل الوطن.

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها وخاصة نظام العرض الالكتروني على النيابة العامة من داخل قسم شرطة مدينة نصر أول.

من ناحية أخرى، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته اليوم بزيارته لقسم أول مدينة نصر موجها تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وقال الرئيس السيسي- فى تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- "سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم . . تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن".