تجنب انقطاع التيار.. كيفية سداد فاتورة الكهرباء

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة معرفة كيفية سداد فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول الي موقع وزارة الكهرباء، ومعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء وسداد الفاتورة بالطرق المختلفة.

و يبحث المواطنين مع بداية كل شهر عن كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء، لضمان عدم انقطلعها، أو تراكم الفواتير.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء



كيفية سداد فاتورة الكهرباء من خلال فوري



يتم سداد فاتورة الكهرباء شهر أبريل لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، من خلال منافذ ماكينات التحصيل الإلكترونية على مستوى المحافظات بمكاتب البريد - ممكن - ضامن - البنك الزراعي - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد، بالإضافة إلى نقاط تحصيل الفواتير عن طريق شركة فوري المنتشرة بالشوارع والميادين.



دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء



تحصيل فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول علي موقع وزارة الكهرباء، واختيار قسم الخدمات، وبعدها البحث علي اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء، اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن، إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء، اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء، انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء، واختيار طرق السداد المختلفة.

كيفية دفع فواتير الكهرباء من خلال محافظ المحمول



وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء لأصحاب العدادات، سداد فواتير الاستهلاك من خلال محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة من علي المتاجر الذكية App Store و Play Store.