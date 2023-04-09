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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العائلة الملكية في قصر باكنجهام تبحث طرق معاقبة الأمير الضال

هاري وميجان
هاري وميجان

بينما أصبح الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، منفصلين بالفعل عن بقية العائلة المالكة البريطانية على مدار العامين الماضيين ، يبدو أنه كانت هناك مناقشات في قصر باكنغهام لمعاقبة الأمير الضال.


ويعتقد بعض 'كبار المسؤولين' في بريطانيا أنه يجب تجريد هاري من لقبه ، وفقًا لإحدى الصحف البريطانية التي أصبحت مطلعة على محتويات الكتاب القادم 'ملكنا' الذي كتبه المؤلف الملكي روبرت جوبسون.
 

وفيما يتعلق بهاري باعتباره 'القوة الدافعة في كل ما حدث' ، ورد أن هؤلاء المسؤولين أرادوا رؤيته ينزل إلى رتبة 'السيد. مونتباتن وندسور من مونتيسيتو ، كاليفورنيا '.
 

وبحسب ما ورد قال أحد كبار المساعدين لجوبسون: 'يلقي البعض باللوم على ميغان ماركل في التداعيات ، متجاهلين حقيقة أن هاري يبدو أنه القوة الدافعة في كل ما حدث'. 'كانت هناك نقطة عندما سخر المسؤولون من أن هاري كان ضحية لمتلازمة ستوكهولم ، وكان رهينة ميغان ، لكن الآن يشعر معظمهم أن هاري أدار ظهره لكل ما يعرفه'.

 

وفي هذه الأثناء ، لا يبدو أن والد هاري وملك إنجلترا الحالي تشارلز الثالث 'يؤيدان' تجريد ابنه من لقبه ، ويبدو أنه يتمتع 'بحب دائم' لدوق ساسكس.

وتنازل الأمير هاري وميغان ماركل ، اللذان تزوجا عام 2018 ، عن واجباتهما الملكية ونأى بنفسهما عن الملكية البريطانية في عام 2020.

وفي مقابلة مع أوبرا وينفري في عام 2021 ، اتهم هاري وميغان أقاربهما الملكيين باللامبالاة ونقص الدعم والعنصرية ، الأمر الذي لم يفعل الكثير لتحسين علاقات الزوجين مع العائلة المالكة.

العائلة المالكة البريطانية ميجان ماركل الامير هاري كاليفورنيا العائلة المالكة

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