ندوة بالعريش حول العمل واجب للارتقاء بمستوى دخل الأسرة





نفذ مركز إعلام العريش محافظة شمال سيناء ، التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية أوقاف شمال سيناء بمسجد السلام بأبى صقل، ندوة حول العمل واجب للارتقاء بمستوى دخل الأسرة ، ضمن نشاط الاعلام السكاني وحاضر فيها الشيخ محمود احمد شاكر مدير شئون المساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء ، و بحضور الشيخ محمد لطفى إمام وخطيب المسجد ورواد المسجد من سكان الحى.



وتحدث الشيخ محمود شاكر عن قيمة العمل للإنسان وانه واحب فى رمضان وغيره وعلى الإنسان ان يعمل ويكسب قوته بيده والا يتحجج بالصيام، وأن يكون العمل دائما فى الخير والبعد عن العمل فى الأمور التى تثير الشبهات وتؤدى بالفرد للتهلكة.



وأضاف مدير شئون المساجد العمل الدنيوى ان تكسب المال وتزيد من دخلك وتحسن مستوى معيشة اسرتك وتبنى العقارات، على أن يكون من حلال ، وان يكون وسيله لتكسب رضا الله سبحانه وتعالى ويقربك منه بالطاعات.



وكان من أهم الاستفسارات في اللقاء ، هل الصوم في رمضان يعنى النيل وعدم تأدية الأعمال فيه؟.

وهل يمكن تأجيل الأعمال الشاقة إلى ما بعد رمضان بحجة الصوم ؟.

وهل تم تحديد المساجد التي سيتم فيها الاعتكاف وهل هناك شروط يجب اتباعها؟.



وأوصى اللقاء:

بضرورة السعي والعمل للكسب من حلال، وتأدية كافة الأعمال في رمضان لا فرق بين عمل بسيط وعمل شاق الانتصارات تحققت في رمضان، وأن يقدم الإنسان على عمل الخير في رمضان وخاصة في العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر .