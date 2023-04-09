ليالي رمضان.. سهرات واحتفالات بثقافة الأقصر وبهاء طاهر والطود

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه المختلفة، ضمن برنامج فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

نظم قصر ثقافة الأقصر الليلة الأولى من ليالي رمضان الثقافية وتضمنت عدة محاضرات الأولى بعنوان "الشخصية المصرية وانتصارات العاشر من رمضان"

وأوضح بها دكتور حسين السيد أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف دور الشخصية المصرية وانتصارات العاشر من رمضان، الثانية بعنوان "خصائص شهر رمضان" تناول خلالها الشيخ محمد محمود -إمام وخطيب إدارة أوقاف البياضية بمديرية الأوقاف بالأقصر- الذي أكد أن مصر لا تنحني أبدا لأنه وراءها رجال يضحون بأرواحهم فداء للوطن، الثالثة بعنوان" عفة اللسان" أوضح بها الشاعر شعبان شلبى أن الإنسان مخبوء وراء لسانه وإذا تكلم ظهر وأبلغ أنواع الكلام عدم الكلام، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر ألقى قصيدة" فى ذكر رمضان"، وقصيدة شعرية بعنوان" جماله والله" للشاعر يحيى سمير، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية بعنوان"فانوس رمضان"، وورشة خامات يدوية بعنوان"خواتم من النحاس" نفذها فنانات القصر، واختتمت الاحتفالية بعرض لفرقة الأقصر القومية للموسيقى العربية وقدمت أغنية"بسم الله" غناء المجموعة، أغنية"عليك سلام الله" غناء سيد موسي.