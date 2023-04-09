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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة: يستطيع الرجال التعبير عن مشاعرهم بالإيموجي أكثر من النساء

صدى البلد

نظراً لأهمية الرموز"الإيموجي" في حياتنا اليومية، فقد أجريت العديد من الدراسات مؤخراً حول ماهية استخدامها.

لا يقتصر استعمال الإيموجي  على النساء بل أصبح الرجال أكثر استخداما لها ، فقد حلت مكان بعض تعابير وجوههم الحقيقية فقد  بات الكثير من الرجال  يستخدمونها  بدل الكلمات.


فوفقا لدراسة جديدة نشرتها الديلي ميل قد يستطيع  الرجال التعبير عن مشاعرهم بالإيموجي أكثر بكثير من النساء، لأن أغلبهم يفضل الإفصاح عن مشاعره من خلال حركات الوجه.

الحالة النفسية والعصبية 

وأضافت الدراسة أن الإيموجي  يدل على الحالة النفسية والعصبية للرجال، فهم يفضلون  الصور الرقمية لأنها أقل غموضا مما يسهل تفسيرها بشكل صحيح.

وأكدت الدراسة أن النساء يجدن التعبير بالوجه أكثر، ويكن أكثر تفهما مع تعبيرات وجه الشخص مقارنة بالأيموجي .
 

الإيموجى استعمال الأيموجي الحالة النفسية الحالة النفسية والعصبية

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