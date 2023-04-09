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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نيفين الكيلاني: خرجنا بفعاليات رمضان لمدن وقرى "حياة كريمة" لتحقيق العدالة الثقافية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الليلة السابعة من فعاليات رمضان الثقافية، التي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الممشى السياحي ببني سويف، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ووزارة الثقافة، وحشد من الجمهور رواد الممشى.

تفقدت الوزيرة والمحافظ معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، كما شاهدا عروضًا لفرقة "بني سويف للفنون الشعبية"، التي قدمت مجموعة من الرقصات والأغنيات التي تعبر عن جزء أصيل من التراث المصري، وفرقة "الفيوم للموسيقى العربية"، التي قدمت عددًا من الأغاني الوطنية والأغاني الطربية، إلى جانب فقرة "إلقاء شعر" من الطفلة "رودينا  محمد" من مركز الفشن.

وعبرت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالعروض والأنشطة المقدمة للجمهور ، وحالة التفاعل المتميز معها، وأضافت أن وزارة الثقافة خرجت بالفعاليات هذا العام لعدد كبير من المدن والمراكز وكذلك قرى "حياة كريمة"، رافعة شعار "رمضان.. الثقافة في كل مكان"، تحقيقًا للعدالة الثقافية وحق الجميع في منتج ثقافي وإبداعي جاد.

تأتي الفعاليات ضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات،  والتي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بستة أقاليم تابعة لها خلال شهر رمضان .

ونظمت الهيئة عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية بـ15 موقعا لفرع ثقافة بني سويف خلال ليالي رمضان، منها الفشن وأهناسيا المدينة وأبو صير وببا، وتختتم الفعاليات الثلاثاء القادم.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات رمضان الثقافية هشام عطوة رئيس الهيئة

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