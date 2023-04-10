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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأعضاء هيئة التدريس.. فتح باب التقدم لـ جوائز جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب الجوائز التابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم لجوائز جامعة عين شمس للأفراد على النحو التالي:

- جائزة الدكتور حسين أبو ليلة : وهي جائزة تم اعتماد إنشائها بقرار مجلس جامعة عين شمس في 26  ديسمبر 1994، وتمنح لأحسن بحث منفرد في مجال الفيزياء التجريبية يتقدم بها مدرس بأحد أقسام الفيزياء بكليات الجامعة.

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- جائزة الدكتور لطيفة الحوطي: وهي جائزة تم اعتماد إنشائها بقرار مجلس جامعة عين شمس في 26 فبراير 1995، وتمنح لأحسن بحث منفرد في مجال الفيزياء التجريبية يتقدم بها أستاذ مساعد بأحد أقسام الفيزياء بكليات الجامعة.

- جائزة الدكتور كريمات السيد: وهي جائزة تم اعتماد إنشائها بقرار مجلس جامعة عين شمس في 21 يناير 2004، وتمنح لأحسن على مستوى جامعة عين شمس في تخصص علم البلورات بكليات الجامعة.

واستمرارا لرسالة مكتب الجوائز بالجامعة في دعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة للتقدم للجوائز وتقديم الدعم الفني، أهاب مكتب الجوائز بجميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم  لهذه الجوائز، سرعة الانتهاء من استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات وتعبئة البيانات المطلوبة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز وضرورة مراجعة مكتب الجوائز في أى دعم فني مطلوب قبل انتهاء موعد التقدم.

وأوضح أنه يتم استقبال ترشيحات الكليات ومرفق بها البحوث المقدمة، بالإدارة العامة للبحوث العلمية التابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث- بالمبنى الإداري بالجامعة.

للتسجيل بجوائز الجامعة للأفراد على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-applyhttps://kingfaisalprize.org/

ولتقديم الدعم الفنى، يمكن التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]

والجدير بالذكر نظمت رابطة خريجي جامعة عين شمس أمسية " خان الزعفران " الرمضانية وذلك بالحرم الرئيسي للجامعة.

وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة  وبإشراف عام  شهيرة سمير  -المدير التنفيذي  لقطاع التعاون الدولي   وإشراف وتنظيم ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجيين بالجامعة.

حصر الأمسية محمود المتيني رئيس الجامعة ،محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس الجامعة السابق، صالح هاشم رئيس اتحاد الجامعات العربية ورئيس الجامعة السابق، احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم والتنمية المحلية ورئيس الجامعة السابق، اسامة هيكل وزير الإعلام السابق، سلوي حداد عضو مجلس الشيوخ والأستاذ بكلية الطب،  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  ولفيف من  وكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس،

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