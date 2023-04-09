الزمالك يهزم البنك الأهلي ويقفز للمربع الذهبي بالدوري

فاز فريق نادي الزمالك على فريق البنك الأهلي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم، في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل محمود حمدي الونش، هدف الزمالك الوحيد، من رأسية متقنة، في شباك البنك الأهلي، في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وألغى حكم المباراة، هدفا للبنك الأهلي أمام الزمالك عن طريق باسم مرسي؛ بعد العودة إلى الـ VAR.

وقفز الزمالك بهذا الفوز إلى المربع الذهبي برصيد 36 نقطة، بينما تجمد البنك الأهلي في المركز الـ17 برصيد 17 نقطة.

واستحوذ نادي الزمالك على أول نصف ساعة من اللقاء، دون خطورة؛ بعدما نجح البنك الأهلي في غلق كل المساحات أمام زيزو ومصطفى شلبي، اللذان يشكلان الخطورة لنادي الزمالك.

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد عواد وحاتم سكر وعمرو السيسي وأحمد بلحاج ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.