لاعب الزمالك السابق بعد مباراة البنك الأهلي: كل لاعب يتفرج علي نفسه

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق علي أداء لاعبي الزمالك اليوم في مباراته امام البنك الأهلي .

وكتب عيد من خلال حسابه الشخصي تويتر:" في بعض اللعيبة لازم تتفرج علي نفسها بعد الماتشات والله الموضوع هيفرق كتير التعليم والتطوير هيفضل موجود لحد ما تبطل كرة !!".

‏وتابع :" الحمد لله مكسب ب ٣ نقط للزمالك الجمهور الي كان محتاجه اكتر من أي حد تاني ..".



فاز فريق نادي الزمالك على فريق البنك الأهلي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم، في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل محمود حمدي الونش، هدف الزمالك الوحيد، من رأسية متقنة، في شباك البنك الأهلي، في الدقيقة 30 من عمر المباراة.