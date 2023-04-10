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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة لأغنى رجل في العالم مع حفيدته المصرية

صدى البلد

شارك الأمريكي بيل جيتس، “الجد البالغ 67 عاما وسادس أغنى رجل بالعالم وفقا لقائمة أصدرتها الأسبوع الماضي مجلة Forbes الاقتصادية الأمريكية"، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صورة له مع حفيدته المصرية الأصل.

 

 وكتب يقول لحفيدته: “لا أستطيع الانتظار لرؤيتك تكتشفين العالم، وجعل بيل جيتس التعليقات مقتصرة فقط على أصدقائه وليقوم بعضهم بتقديم واجب التهنئة ببعض العبارات منفردا بها على حضنه في منزل ابنته، وداعبها ما أمكن بأصبعه على يدها”.


وكانت حفيدته التي ظهرت معه عبر حسابه لابنته جينيفر، البالغة 28 عاما وهي الابنة الكبرى لجيتس  من زوجته  الأمريكية Melinda French البالغة 60 عاما ممن تزوجها في 1994، والتي ارتبطت عاطفيا في 2017 بنصار، وهو أكبر سنا منها بحوالي أربعة أعوام. 

قد تطور الارتباط بينهما في 2020 إلى خطوبة، ثم  زواج وانفصل عنها في 2021 بالطلاق.

 

الأميركي بيل جيتس مجلة Forbes بيل جيتس انستجرام

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