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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

صدى البلد

قال الإعلامي محمد شبانة، إن نادي فيوتشر، وقع في خطأ إداري؛ بسبب أحمد رفعت، مشيرًا إلى أن تصعيد بيراميدز غير مقبول، ولا يوجد تفسير سوى أن هناك محاولات من إدارة النادي السماوي لإبعاد فيوتشر عن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن فيوتشر لا زال عمره قصيرا، وتم تكوينه منذ عام واحد، وسيتعلم من أخطائه مستقبلا.

وأضاف شبانة في تصريحات خلال برنامجه بوكس تو بوكس: "بيراميدز دائمًا يقوم بتصعيد الأزمات دون مبرر، وآخرها أزمة تذاكر لقاء الأهلي في نهائي كأس مصر".

وأضاف: "فوجئنا بوجود أحد الأشخاص في فيديو على السوشيال ميديا، وهو يمتلك تذاكر كثيرة لمواجهة الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس، فهل النادي قام بشراء التذاكر وقام بإعطائها لهذا الشخص؟!".

شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

وواصل: "يجب فتح تحقيق في ملف تذاكر بيراميدز التي ظهرت مع أحد الأشخاص".

وزاد: "بيراميدز في المركز الثالث بالدوري المصري، وخسر 26 نقطة منذ بداية الموسم، وباتشيكو قاد الفريق في 18 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 وخسر مواجهتين".

بيراميدز محمد شبانة فيوتشر رفعت الاهلي وبيراميدز

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