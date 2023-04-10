دعاء ليلة القدر.. اللَّهمَ إنَك عفو تحب العفوَ فاعف عني

دعاء ليلة القدر.. هي ليلة خير من ألف شهر، علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء مخصص نقوله في ليلة القدر وهو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا، وفي ليلة القدر حدث أعظم شيء ففيها نزل القرآن الكريم، لذا علينا اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان ففيها ليلة القدر خاصة ليلة السابع والعشرون من الشهر المعظم، ودعاء ليلة القدر في السطور التالية.

وفي ليلة علَّم سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة -رضي الله عنها- دعاءً تُكثر تكراره في ليلة القدرِ في حديثٍ روته السيدة عائشة حيث قالت: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو؟ قالَ: تقولينَ: اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي.

-اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك

ويستحب ان نقول في ليلة القدر أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلّا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلّا بعفوه، ولن تطيب الجنَة إلّا برؤيته.

اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم.

اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم.

أسأل الله لكم في ليلة القدر حسنات تتكَاثر، وذنوباً تتناثر، وهموماً تتطاير، وأن يجعل بسمتكم سعادة، وصمتكم عبادة.

-اللهم اختم لأحبتي رمضان، واكتب لهم في ليلة القدر العتق من النيران.

اللهم بلغنا ليلة القدر

اللهم بلغنا ليلة القدر هي ليلة عظيمة علينا الاستعداد لها جيدا واستغلال هذه الليلة من أولها لآخرها، نزل القرآن الكريم في ليلة القدر، فهي خير الليالي علينا ان نغتنم ليلة القدر فهي فرصة العام الواحد، وعلى كل تائب أن يتوب ويستغفر ربه ويبعد عن الذنوب والآثام، فرصة لكل من يريد أن يستجيب الله لدعائه أن يكثر من الدعاء في ليلة القدر.

-اللهم بلغنا ليلة القدر ، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا.

- اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا.

- اللهم اني استفتحت يومي هذا ،وليلتى هذه بأنوار الصلاه على سيدنا وحبيبنا محمد فافتح اللهم لي بها مغاليق القلوب والابواب.

اللهم صل علي سيدنا محمد صلاة توصلني إليه، وتجمعني عليه، وتقربني لحضرته، وتمتعني برؤيته، فأشاهده عٙياناً وأراه يقظة ومناماً، وتقع عينُ قلبي على عين ذاته، وأحظى بعطفه، وأفوز بمناجاته، واهدني بنورك نور اليقين، وأيدني بروح منك يا أرحم الراحمين، وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

-اللهم إنى أسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم وأن ترزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى لنا ووالدينا وكل من أحببناهم فيك.

-اللهم فى هذه الأيام المباركة اجعل لنا من عطائك مايسد عنا أبواب الحزن والضيق ويفتح لنا أبواب السعادة يارب أينما كَان الهُدى فاجعله طريقنا وأينَما كَان الرضَا فاجعله رَفِيقنَا، وأينَما كانت السعادة فاجعلها في قُلوبنا رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

- اللهم إنه يوم جديد فاكتب لنا فيه ما تتمناه قلوبنا اللهم أرزق قلوبنا في هذا الأيام المباركة برد عفوك وحلاوة حبك وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وخشيتك اللهم اعطنا في هذا الأيام المباركة من الخير فوق ما نرجوا واصرف عنا السوء فوق ما نحذر .



-اللهم أختم لنا الشهر بغفران الذنوب وفرحة القلوب .

-اللهم أجبر خواطر المنكسرين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقضِ الدين عنا وعن المدينين.. يا رب افتح لنا مغاليق الأسباب والأبواب، واكشف كروبنا ونوّر دروبنا، واغفر ذنوبنا وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك وعطائك وأنت خير الفاتحين.

- اللهم نسألك الشفاء لكل مريض، والفرج لكل مكروب، والسكينة لكل مهموم صبحكم الله بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

-اللهم اجعل تواصلنا برا وكلامنا ذكرا أسأل الله جلت قدرته أن يرزقكم الجنه وأن يرفع قدركم ويعلي مكانتكم ومنزلتكم في الدنيا والآخرة وأن يفرج عنكم كرب الدنيا والآخرة وأن يبارك لكم في الصحة والمال والعمر والأهل والولد وأن يصلح لكم النية والذرية والأهل وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة وأن يصرف عنكم كل سوء ومكروه وأن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يحسن لكم الخاتمة لكم و ولوالديكم والمسلمين وأن يغفر لكم ولوالديكم إنه سبحانه سميع مجيب.

-اللهم استرنا بسترك الحصين ، واعصمنا بحبلك المتين ، واجعلنا ممن لاذ بك فأجرته ، وفرَّ إليك فقبلته ، وخاف منك فأمنته ، وتوكل عليك فكفيته ، وسألك فأعطيته ، اللهم اجعلنا في رضاك ننعم ، ومن الصالحات نغنم ، و من البلايا نسلم .

-اللهم ارحمنا ، واغفر لنا ، ولوالدينا ، ونسألك أن تلطف بأبنائنا ، وتلهمهم الرشد والهداية ، إنّك على كل شيء قدير ،

-احسن الله خاتمتكم وبشركم بالجنه رؤية العين .

-لا إله إلا الله قبل كل شئ , لا إله إلا الله بعد كل شئ , لا إله إلا الله زنة كل شئ , لا إله إلا الله سعة كل شئ , لا إله إلا الله المحيط بكل شئ , لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شئ.

- لا إله إلا الله في قلوبنا , لا إله إلا الله في ابصارنا , لا إله إلا الله محيطة بنا , لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم , لا إله إلا الله في حياتنا , لا إله إلا الله في موتنا , لا إله إلا الله في قبورنا , لا إله إلا الله في حشرنا , لا إله إلا الله في نشرنا , لا إله إلا الله تفريجاً للكروب.

- لا إله إلا الله تكفيراً للذنوب , لا إله إلا الله حتى نقلع عن المعاصى ونتوب , لا إله إلا الله حمايتنا , لا إله إلا الله وقايتنا , لا إله إلا الله دواؤنا , لا إله إلا الله شفاؤنا , لا إله إلا الله ثقة بالله , لا إله إلا الله إيقاناً بالله , لا إله إلا الله وديعة عند الله , لا إله إلا الله حتى نلقى الله , لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

-اللهم هب لنا منك دواء يذهب كل داء , وامنحنا قوة في الأخذ والعطاء , وهمة في القصد ويقظة في الدعاء , وقوة في الصبر على البلاء , وكمالا في الرضا بالقضاء , وسعة الصدر في معاملة الخلق , ومبادرة بالتوبة قبل فوات الوقت ,وجمال الستر في الحياة وعند الموت , وسعة في القبر عند الوفاة , وسعة المغفرة عند الحساب , ونور وجوهنا بالحياء ولا تخزنا يوم العرض واللقاء .



-اللهم اجعلنا ممن صام لوجهك ،موقنا بوعدك، مستمسكا بعهدك ،مستبشرا بلقاءك ،متقلبا فى الدنيا بنعماءك ،وفى الآخرة فى رياض جنانك بفضلك وكرمك يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.