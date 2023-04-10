نجم الزمالك السابق : اللاعبون يحتاجون إلى طبيب نفسي

يرى أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، أن جميع لاعبي الزمالك يحتاجون إلى طبيب نفسي، في الجهاز الفني الحالي.



وقال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جهاز الزمالك كان يحتاج إلى دكتور نفسي، لمعالجة اللاعبين نفسيا بعد ما حدث خلال الفترة الماضية من تراجع للنتائج".



وأضاف: "الزمالك حقق الفوز على البنك الأهلي، ولكن بنتيجة فقط، وليس بالأداء، مستوى الفريق لا يزال متراجع".



وواصل: "أشعر أن لاعبي الزمالك يلعبون بدون نفس، أو روح، أو إصرار، حتى لو لم تحصلون على مستحقات وهناك مشاكل إدارية لابد من أن تفصل تلك المشاكل عن الملعب".



واختتم: "قميص الزمالك له قيمته ولابد أن يعلم جميع لاعبي الزمالك ذلك".