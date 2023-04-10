أخبار التعليم.. هندسة القاهرة تعلن تفاصيل الإفطار الجماعي.. الفرصة الأخيرة للتسجيل في مسابقة الواقع الافتراضي بجامعة القاهرة.. اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الفرصة الأخيرة للتسجيل في مسابقة الواقع الافتراضي بجامعة القاهرة .. اليوم

أطلقت جامعة القاهرة، مسابقة طلابية بعنوان "الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة" بهدف توظيف الواقع الافتراضي لدعم التوعية بثقافة الاستدامة البيئية بجامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

آداب عين شمس أول كلية مصرية أنشأت قسما مستقلا للغات الشرقية

صدر قانون إنشاء جامعة عام 1950م ، نص على أن تتكون جامعة عين شمس من عدة كليات من بينها ، كلية الآداب وتكون نواتها القسم الأدبي من المعهد العالي للمعلمين ، وقد اختير الأستاذ الدكتور إبراهيم نصحي قاسم أستاذ التاريخ اليوناني والروماني أول عميد للكلية ( 1950 - 1954 م ) .

لأعضاء هيئة التدريس.. فتح باب التقدم لـ جوائز جامعة عين شمس

أعلن مكتب الجوائز التابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم لجوائز جامعة عين شمس للأفراد على النحو التالي:



اليوم.. جامعة حلوان تنظم حفل تكريم للمتميزين بمسابقة أنت النجم

تنظم اليوم جامعة حلوان حفل تكريم للمتميزين من طلاب الجامعة بمسابقة انت النجم ، و ذالك بمقر كلية التجارة و إدارة الاعمال بالزمالك .

التعليم العالي تعلن تفاصيل الندوة المعلوماتية للنهوض بالعلم والعلماء.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والهيئات البحثية المختلفة من أجل النهوض بالعلم والعلماء ، عن ندوة معلوماتية حول منح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء 12 إبريل 2023 ( عن بعد) فى تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال تطبيق زووم.

هندسة القاهرة تعلن عن تفاصيل الإفطار الجماعي بالكلية

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن إقامة أكبر إفطار جماعي في تاريخ الكلية، بفرعها الرئيسي بالجيزة، وذلك بتكوين الشكل الهندسي لفانوس رمضان، بالمنطقة الواقعة أمام البوابة الرئيسية للكلية، ومبنى الإدارة.