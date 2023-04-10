بدون حظره.. أفضل طريقة للتخلص من إزعاج شخص ما على إنستجرام 

تعد ميزة كتم إشعارات الأشخاص على إنستجرام Instagram للتخلص من إزعاجهم، واحدة من أفضل ميزات الخصوصية التي تمكن للأشخاص مسح خلاصتهم على التطبيق عن طريق إيقاف ظهور المنشورات والقصص والرسائل الواردة من حسابات معينة ، دون إلغاء متابعتها تمامًا.

وبحسب موقع The Advertising Review فإن هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها من أجل كتم إشعارات شخص ما على إنستجرام Instagram من أجل التخلص من إزعاجه:

ماذا يحدث عندما يتم تعليق شخص ما في إنستجرام؟



لا تعرض الصفحة الرئيسية الخاصة بك على إنستجرام منشورات من مستخدم تم كتم إشعاراته، حيث لن ترى المنشورات أو القصص التي يقوم هذا الشخص بنشرها على إنستجرام، ولكن بمجرد الضغط على صورة الملف الشخصي لهذا المستخدم ، يمكنك رؤية كل ما نشره خلال الفترة الماضية.

كيفية كتم إشعارات شخص ما على إنستجرام ؟



لكتم إشعارات شخص ما على إنستجرام ، يجب اتباع الخطوات التالية :

انتقل إلى حساب الشخص الذي يتعين عليك كتم إشعاراته ثم انقر فوق الخيار التالي في الجزء العلوي من الشاشة من القائمة التالية، ابحث عن الشخص الذي تعليق وصوله على إنستجرام بجانب الملف الشخصي للشخص ، انقر على النقاط العمودية الثلاث.. انقر كتم إشعارات الشخص أو Mute في القائمة الموجودة أسفل الشاشة.



يمكنك وقف المنشورات أو القصص أو كليهما من خلال الانتقال إلى شاشة أخرى ستظهر. أوقف تشغيل أي عناصر لا تريد عرضها عند اختيار كليهما، لن تكون أي من قصص المستخدم أو مشاركاته مرئية لك لأن كلاهما مخفي افتراضيًا.

ما هو الفرق بين كتم الإشعارات وتقييد الأشخاص على إنستجرام ؟

لا تختلف ميزات كتم الإشعارات وتقييد وصول الأشخاص في إنستجرام عن بعضها البعض كثيرًا، حيث تم تصميم كلاهما لمنح كل مستخدم درجة إضافية من الأمان والخصوصية بحيث يتم تجنب التفاعلات غير المرغوب فيها على الفور.



ويتم استخدام كتم الإشعارات بشكل متكرر كبديل أكثر اعتدالًا بدلا من حظر حساب أو إلغاء متابعته، ويهدف إلى منع المستخدمين من قراءة منشورات إنستجرام الوقحة وغير اللائقة والتفاعل معها.

من ناحية أخرى ، يركز التقييد بشكل أكبر على إعاقة تفاعل المستخدم الحقيقي بين طرفين، حيث أنك لست مضطرًا دائمًا إلى كتم إشعارات شخص ما لتقييد أي نوع من التفاعل على موقع الويب.

ومع ذلك ، يمكن الحفاظ على علاقات ودية مع مستخدمي إنستجرام الآخرين دون اللجوء إلى تدابير قاسية مثل إلغاء متابعتهم أو حظرهم باستخدام كل من كتم الإشعارات وتقييد الوصول.