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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توترات بين الصين وتايوان تلوح في الأفق بشكل أكبر من أي وقت مضى.. تقرير

توترات بين الصين
توترات بين الصين وتايوان

يلوح التصعيد الدراماتيكي في التوترات بين الصين وتايوان بشكل كبير في آسيا يوم الاثنين ، مما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات السوق في جلسة من المرجح بالفعل أن ينخفض ​​حجم التداول مع إغلاق معظم أوروبا في عطلة عيد الفصح.

 

على صعيد البيانات الاقتصادية يوم الإثنين ، يمكن لأرقام الحساب الجاري الياباني لشهر فبراير والإصدار المحتمل للائتمان الصيني وبيانات نمو القروض والعرض النقدي لشهر مارس تحويل انتباه المستثمرين بعيدًا عن الجغرافيا السياسية.

 

بالنظر إلى المستقبل ، فإن الأحداث الرئيسية في التقويم الاقتصادي والسياسي الآسيوي لبقية الأسبوع هي: مؤشر أسعار المستهلكين الصيني وتضخم مؤشر أسعار المنتجين ، والميزان التجاري. التضخم الهندي بطالة أسترالية وقرارات سعر الفائدة من كوريا الجنوبية وسنغافورة.

 

على الصعيد العالمي ، سيكون اتجاه السوق هذا الأسبوع مدفوعًا جزئيًا بتضخم أسعار المستهلك الأمريكي في مارس يوم الأربعاء. من المتوقع أن يستمر معدل التضخم السنوي الرئيسي في التباطؤ ، لكن التضخم الأساسي يظل ثابتًا. في الواقع ، من المتوقع أن يكون العنوان الرئيسي دون المستوى الأساسي.

 

أحدث بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة - بشكل عام ، تقرير قوي جدًا - لم يغير كثيرًا من توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي. لا يزالون يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بلغ ذروته على الأرجح وسيقوم بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل هذا العام.

 

يبدأ موسم أرباح الربع الأول في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أيضًا ، مع خروج البنوك الكبرى بما في ذلك JPMorgan و Citigroup يوم الجمعة. يتوقع المحللون انخفاض أرباح S&P 500 بنسبة 5.2٪ عن الربع الأول من العام الماضي.

 

ومع ذلك ، سيتم التركيز على الفور اليوم الإثنين في اليوم الأخير من التدريبات العسكرية الصينية التي تستمر ثلاثة أيام حول تايوان.

 

المناورات ، التي أطلقتها بكين بعد لقاء رئيسة تايوان تساي إنغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في ​​كاليفورنيا الأسبوع الماضي ، تشمل محاكاة الصين لضربات دقيقة على تايوان وتطويق الجزيرة بنحو 10 سفن حربية وعشرات من الطائرات المقاتلة.

 

وقالت سفارة الولايات المتحدة الفعلية في تايوان يوم الأحد إن الولايات المتحدة تراقب التدريبات الصينية وإنها 'مرتاحة وثقة' بأن لديها موارد وقدرات كافية على الصعيد الإقليمي لضمان السلام والاستقرار.

 

في غضون ذلك ، قالت فوكسكون (2317.TW) يوم الأحد إنها تخطط لاستثمار 820 مليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة في منشآت تصنيع جديدة في جنوب تايوان لدعم طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية (EV).

 

تمتلك شركة Foxconn ، وهي مورد رئيسي لشركة Apple Inc (AAPL.O) ومجمع iPhone ، طموحات كبيرة في سوق السيارات الكهربائية حيث تسعى إلى تنويع قاعدة إيراداتها.

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