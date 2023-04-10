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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم كبير.. عبد الله السعيد يطلب تعويضا ماديا ضخما.. فيديو

صدى البلد

 

كشف هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، أن المحكمة أنصفت موكله في قضية الحجز على الأرصدة من قبل النادي الأهلي.

وقال محامي عبد الله السعيد، "المحكمة أكدت أن كل الإجراءات التي اتخذت ضد السعيد بالحجز على أرصدته "باطلة"

وأضاف: "هناك نزاع قانوني بين عبد الله السعيد والأهلي في ساحات المحاكم، ولكن هذا النزاع بين محامي الطرفين".

وأشار زهران إلى أن محكمة التحكطيم الرياضية "الكاس" حاليًا تنظر القضية وستصدر حكمًا نهائيًا في القضية.

ولفت زهران إلى طلب التعويض لموكله في القضية قائلًا: "من ضمن طلباتنا بطلان حكم مركز التسوية والتحكيم والتعويض على الأضرار المادية  والنفسية التي تعرض لها اللاعب".

وأضاف: "طلبنا رقمًا معينًا كتعويض لكني لا يمكن أن أفصح عن الرقم، ولكنه سيكون أقل من مليوني دولار"، وهي قيمة أقل مما يطلبه الأهلي من اللاعب في القضية.

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