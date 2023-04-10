سفير إندونيسيا بتونس: تيسير منح التأشيرة إجراء هام لدفع التعاون الثنائي بين البلدين

قال السفير الإندونيسي بتونس، زهير المصراوي أن تيسير منح التأشيرة إجراء هام في اتجاه دفع التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والسياحي ، ودفع الحركة السياحية وتدفق السياح الاندونيسيين من خلال استقطاب السوق السياحية الاسيوية، على غرار إندونيسيا.

وأضاف خلال حواره مع وكالة الأنباء التونسية أننا نريد استثمار العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين في الوقت الراهن وفي السنوات القادمة ،معربا عن امله في إرساء تعاون ثنائي اقتصادي في اطار رؤية شاملة واستراتيجية واضحة وناجحة.

وأكد أهمية إيجاد حلول لإشكالية التأشيرة من أجل اطلاق تعاون ثنائي فعلي في كل المجالات الواعدة، خاصة الاستثمار والتجارة والتعليم العالي موضحا أن إجراءات التأشيرة يفتح أيضا الباب للتفكير من أجل إنشاء خط جوي مباشر بين تونس وإندونيسيا، بما يخلق حركة اقتصادية وسياحية واعدة بالنسبة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

كما تحدث عن أهمية تعزيز حركة الصادرات التونسية نحو إندونيسيا والمتعلقة بعديد المنتجات، على غرار التمور، وزيت الزيتون والمنتجات البحرية والصناعات الحرفية ، خاصة وأن السياسة الخارجية الاندونيسية منفتحة على التعاون والبحث عن أسواق جديدة.