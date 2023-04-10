مؤسسة أبو العينين الخيرية تتوج بلقب بطولة العبور.. فيديو وصور

توجت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، بلقب بطولة العبور، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ونشرت الصفحة الرسمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صورًا من مراسم استلام مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، كأس بطولة العبور.

خيمة رمضانية لمؤسسة أبو العينين

علي جانب أخر، قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخيمة الرمضانية لمؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والاجتماعي، تجمع الصائمين تحت سقف واحد.

وقال أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أجواء جميلة في رمضان، وعلى مدار 40 سنة تعكف مؤسسة أبو العينين على تنظيم الخيمة الرمضانية".

وأضاف أحمد موسى: “النشاط الخيري لمؤسسة أبو العينين مستمر في شهر رمضان.. فريق عمل كبير يعمل في مؤسسة أبو العينين من أجل تجهيز الإفطار في الخمية الرمضانية أو في تجهيز وجبات ساخنة للآلاف يوميا بحوالي 5000 وجبة يوميا”.

وأشار أحمد موسى إلى أن مؤسسة أبو العينين مستمرة في عملها في مبادرة كتف في كتف ومستمرة في توزيع كراتين المواد الغذائية.

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