إضاءة معالم مصر احتفالا بمرور 75 عاما على تأسيس منظمة الصحة العالمية.. شاهد

أضاءت وزارة الآثار، عددا من معالم مصر احتفالًا بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية، ومنها مبني وزارة الخارجية ومعبد الأقصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية صور لـ معالم مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلقت كاتبة: “معالم مصر تضيء احتفًالا بعيد تأسيس منظمة الصحة العالمية الخامس والسبعين! مبني وزارة الخارجية، معبد الأقصر”.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية بمرور 75 عاما علي تأسيسها من خلال استعراض الجهود المشتركة مع دول المنظمة في مجال الارتقاء بالصحة العامة ومواجهة الأوبئة والأمراض التي تواجه الدول.