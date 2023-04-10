5 نصائح لو عملتها.. موبايلك هيفضل جديد زي الأول

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا أساسيا من الأجهزة التي نعتمد عليها في مختلف أمور حياتنا، ولكن مع مرور الوقت قد نجد أن البطارية تنفد بشكل أسرع ، وأن مساحة التخزين أصبحت ممتلئة لحد كبير ، كما قد يكون التقط بعض الخدوش أكثر مما قد ترغب، ورغم أن الخيار الأفضل قد يكون شراء هاتف جديد ، لكن هذا الأمر قد يكون صعبا للغاية نظرا لارتفاع أسعار الهواتف.

وبحسب موقع ZDNET فإن هناك أشياء يمكنك القيام بها للتأكد من استمرار هاتفك الحالي لأطول فترة ممكنة، كما أن الالتزام ببعض النصائح يمكن أن تساعدك في الحفاظ على مظهر وأداء لفترة أطول وتوفير ثمن شراء هاتف جديد.

1. الحفاظ على تحديث برامج هاتفك بانتظام



يمكن أن يتعامل العديد من الأشخاص مع تجاهل الإشعار المزعج الذي ينبثق عندما يتطلب هاتفهم تحديثًا للنظام، وغالبًا ما ينتظر الأشخاص أيامًا أو أسابيع قبل أن يقوموا في النهاية بتحديث البرنامج فبالإضافة إلى الميزات الجديدة ، تقدم تحديثات البرامج ميزات خصوصية، وإصلاحات الأخطاء ، والأداء المتزايد ، والأمان المحسن ، والتوافق الأفضل مع التطبيقات، كما تحافظ على تحديثات البرامج من البرامج الضارة والهاكرز.

2. الاعتناء ببطارية الهاتف



وربما يكون السبب الأكثر شيوعًا لتبرير مستخدمي الهواتف الذكية شراء هاتف جديد هو أن سعة بطارية هواتفهم الحالية قد انخفضت بشكل كبير، وعلى الرغم من أن معظم الهواتف الذكية الحديثة تستخدم بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن ، إلا أنه لا يُقصد منها أن تدوم إلى الأبد،ولكن لمجرد أن صحة بطارية هاتفك آخذة في التدهور ، فهذا لا يعني أنه يتعين عليك التخلص من هاتفك.

ويمكنك الحفاظ على بطاريتك من النفاد عن طريق خفض السطوع وتعطيل خدمات الموقع واتصال بلوتوث عند عدم استخدامها ، حيث تعمل هذه الميزات باستمرار في الخلفية وتأخذ الطاقة من بطاريتك، ويمكن للإشعارات التي تضيء شاشتك أيضًا أن تستنزف طاقة البطارية بسرعة.

3. التصرف مع مساحة التخزين الداخلية بحكمة



تنتهي التطبيقات والصور والملفات التي تم تنزيلها والعديد من المواد القابلة للتنزيل المتراكمة على هاتفك بعد أن تكون قد حصلت عليها لفترة من الوقت، وسرعان ما يخطرك هاتفك بنفاد المساحة، وللحفاظ على مساحة أكبر ، فكر في حذف التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو والملفات التي تم تنزيلها والتي لم تعد تستخدمها ، أو ببساطة انقلها إلى جهاز مختلف.

4. حماية الهارد وير الخاص بهاتفك



على الرغم من أن هذه هي الطريقة الأكثر وضوحًا لحماية هاتفك ، إلا أن الكثير من الناس ينسون ذلك، ويجب حماية هاتفك من الخارج حتى لا تتعرض الأجزاء الداخلية للتدمير، لذا ضع في اعتبارك شراء حافظة هاتف قوية وواقي شاشة.

يختار معظم الناس بين واقيات الشاشة البلاستيكية والزجاجية، وتعتبر الواقيات البلاستيكية متينة وقابلة لإعادة الاستخدام وطويلة الأمد ، ولكنها يمكن أن تحجب الشاشة بالخدوش وبصمات الأصابع التي يمكن رصدها بسهولة.

يعتبر الزجاج المقوى أقوى من الزجاج العادي ويمكنه امتصاص الضربات التي تصيب شاشتك الأمامية، ومع ذلك ، يجب استبدال هذه الواقيات عند كسرها ، لأنها تفقد قوتها.

5. تجنب درجات الحرارة القصوى



لا يمكن للهواتف الذكية أن تعمل في ظروف قاسية ، ومعظمها تعمل على النحو الأمثل بين 0 إلى 35 درجة مئوية، وإذا سبق لك استخدام هاتفك على الشاطئ أو في مناسبة خارجية أو احتفظت به في الشمس أثناء القيادة ، فربما تكون قد لاحظت إشعارًا بأن درجة حرارة هاتفك كانت مرتفعة.



وعند زيادة سخونة الهاتف ، يمكن أن تتلف البطارية، كما يمكن أن تستنزف البطارية ، وقد يجبر الهاتف نفسه على الإغلاق ، وإذا كان الجو حارًا جدًا ، فقد لا يتم تشغيله مرة أخرى بعد إيقاف تشغيله، كما تظهر نفس المخاطر في الطقس البارد.