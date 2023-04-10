تطور خطير.. الصين تخترق تايوان بعشرات الطائرات والسفن| تفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الإثنين، رصد تواجد 70 طائرة صينية و11 سفينة في محيط تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على استعداده التام للتصدي لأي خروقات ضد الأراضي التايوانية.

فيما قال مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي والنائب الأمريكي فرينش هيل اللذان قادا وفد الكونجرس الأمريكي إلى "زيارة" تايوان، إن رئيسة تايبيه تساي إنج وين ناقشت تقديم "ستارلينك" إلى تايوان، والذي كان بمثابة "مكسب بناء" من المحادثات.

ويعتبر نظام "ستارلينك" عبارة عن شبكة أقمار صناعية طورتها شركة "سبيس إكس" الأمريكية لاستكشاف الفضاء، ويوجد حاليًا أكثر من 3000 قمر صناعي في المدار. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وامتنعت سلطات تايوان عن التعليق عن هذا الأمر. ولم يذكر المشرعون الأمريكيون ما إذا كانوا قد ناقشوا الفكرة مع "ماسك" أو "ستارلينك".

كما قال ماكول خلال زيارته لتايوان، "الصين جيدة جدًا في المراقبة والاستطلاع الاستخباراتيين. وعيونهم جيدة جدًا ويمكنهم رؤية كل شيء في المحيط الهادئ. وفي بعض الحالات، يكونون أفضل منا في هذا المجال".

