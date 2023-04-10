مدرب بالجهاز الفني للزمالك يرفض سياسة التدوير في هذا المركز

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمد عبد المنصف مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض فكرة اتباع سياسة التدوير بين حراس الفارس الأبيض.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"عبد المنصف استقر على الاعتماد على الحارس الأكثر جاهزية فنية وبدنية خلال الفترة القادمة على أن يتواجد الحارس الأخر على دكة البدلاء".

وأضاف: "مدرب الحراس في نادي الزمالك يرى أن مركز حراسة المرمى يحتاج إلى الاستمرارية واتباع سياسة التدوير سيؤثر سلبيا على مستوى الحارسين وأن النية داخل الجهاز الفني تتجه إلى الاعتماد على محمد صبحي كحارس أساسي خلال الفترة القادمة".