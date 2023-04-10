أخبار التكنولوجيا| أفضل جهاز قادم من سامسونج في 2023.. و6 علامات خطيرة تنذر بتعرض هاتفك لفيروسات وبرامج ضارة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بـ 3600 جنيه.. أرخص موبايل من سامسونج يمكنك شراؤه في رمضان
تحصل الكثير من الهواتف الذكية على العروض والتخفيضات بمناسبة شهر رمضان، ومن هذه الهواتف حصل Galaxy A03 Core على تخفيض جيد حيث أصبح سعره 3600 جنيه، مما يجعله أحد أفضل الخيارات عند شراء هاتف من سامسونج بسعر رخيص.
5 نصائح لو عملتها.. موبايلك هيفضل جديد زي الأول
أصبحت الهواتف الذكية جزءًا أساسيا من الأجهزة التي نعتمد عليها في مختلف أمور حياتنا، ولكن مع مرور الوقت قد نجد أن البطارية تنفد بشكل أسرع ، وأن مساحة التخزين أصبحت ممتلئة لحد كبير ، كما قد يكون التقط بعض الخدوش أكثر مما قد ترغب، ورغم أن الخيار الأفضل قد يكون شراء هاتف جديد ، لكن هذا الأمر قد يكون صعبا للغاية نظرا لارتفاع أسعار الهواتف.
6 علامات خطيرة تنذر بتعرض هاتفك الذكي لفيروسات وبرامج ضارة
تتنوع البرامج الضارة التي يمكن أن تصيب الهواتف الذكية، حيث هناك برامج للإعلانات وبرامج الفدية والاحتيال والتي تستهدف طلب الكثير من الأموال وأيضا برامج التجسس، وتعمل هذه البرامج للوصول للهواتف لسرقة البيانات الشخصية الحساسة وأيضا الوصول للحسابات البنكية.
بدون حظره.. أفضل طريقة للتخلص من إزعاج شخص ما على إنستجرام
تعد ميزة كتم إشعارات الأشخاص على إنستجرام Instagram للتخلص من إزعاجهم، واحدة من أفضل ميزات الخصوصية التي تمكن للأشخاص مسح خلاصتهم على التطبيق عن طريق إيقاف ظهور المنشورات والقصص والرسائل الواردة من حسابات معينة ، دون إلغاء متابعتها تمامًا.
أفضل جهاز قادم من سامسونج في 2023.. تفاصيل
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستطلق أجهزتها اللوحية المتطورة الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة والتي سيكون على رأسها جهاز التابلت Galaxy Tab S9 Ultra ، والمرجح أن يكون أفضل تابلت في 2023 يعمل بنظام أندرويد.
بطارية 7000 مللي أمبير.. هواوي تفاجئ الشباب بهاتف جبار
تعتزم شركة هواوي الصينية إطلاق هاتف جديد للشباب من الفئة المتوسطة خلال الأيام المقبلة، حيث سيضم الهاتف عددا من القدرات والإمكانات الفائقة التي تجعله منافسا قويا لهواتف سامسونج وشاومي من الفئة المتوسطة.
هتغير يومك تماما.. أفضل تطبيقات تنظيم الوقت في رمضان
تتغير العادات اليومية في رمضان من أكل ونوم وصلاة تبعًا لخصوصية الشهر الكريم وفريضة الصوم، وهو ما يفرض تحدي على الجميع للاستغلال الأمثل للوقت وحسن إدارته.
مفاجأة مفرحة إذا كنت تمتلك هاتف سامسونج Galaxy Note
يمكن لمستخدمي Samsung Galaxy Note 20 و Note 20 Ultra في الولايات المتحدة الآن الاستمتاع بميزات أمان محسّنة مع تحديث تصحيح الأمان الأخير في أبريل 2023.