أخبار التكنولوجيا| أفضل جهاز قادم من سامسونج في 2023.. و6 علامات خطيرة تنذر بتعرض هاتفك لفيروسات وبرامج ضارة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تحصل الكثير من الهواتف الذكية على العروض والتخفيضات بمناسبة شهر رمضان، ومن هذه الهواتف حصل Galaxy A03 Core على تخفيض جيد حيث أصبح سعره 3600 جنيه، مما يجعله أحد أفضل الخيارات عند شراء هاتف من سامسونج بسعر رخيص.



أصبحت الهواتف الذكية جزءًا أساسيا من الأجهزة التي نعتمد عليها في مختلف أمور حياتنا، ولكن مع مرور الوقت قد نجد أن البطارية تنفد بشكل أسرع ، وأن مساحة التخزين أصبحت ممتلئة لحد كبير ، كما قد يكون التقط بعض الخدوش أكثر مما قد ترغب، ورغم أن الخيار الأفضل قد يكون شراء هاتف جديد ، لكن هذا الأمر قد يكون صعبا للغاية نظرا لارتفاع أسعار الهواتف.



تتنوع البرامج الضارة التي يمكن أن تصيب الهواتف الذكية، حيث هناك برامج للإعلانات وبرامج الفدية والاحتيال والتي تستهدف طلب الكثير من الأموال وأيضا برامج التجسس، وتعمل هذه البرامج للوصول للهواتف لسرقة البيانات الشخصية الحساسة وأيضا الوصول للحسابات البنكية.



تعد ميزة كتم إشعارات الأشخاص على إنستجرام Instagram للتخلص من إزعاجهم، واحدة من أفضل ميزات الخصوصية التي تمكن للأشخاص مسح خلاصتهم على التطبيق عن طريق إيقاف ظهور المنشورات والقصص والرسائل الواردة من حسابات معينة ، دون إلغاء متابعتها تمامًا.



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستطلق أجهزتها اللوحية المتطورة الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة والتي سيكون على رأسها جهاز التابلت Galaxy Tab S9 Ultra ، والمرجح أن يكون أفضل تابلت في 2023 يعمل بنظام أندرويد.



تعتزم شركة هواوي الصينية إطلاق هاتف جديد للشباب من الفئة المتوسطة خلال الأيام المقبلة، حيث سيضم الهاتف عددا من القدرات والإمكانات الفائقة التي تجعله منافسا قويا لهواتف سامسونج وشاومي من الفئة المتوسطة.



تتغير العادات اليومية في رمضان من أكل ونوم وصلاة تبعًا لخصوصية الشهر الكريم وفريضة الصوم، وهو ما يفرض تحدي على الجميع للاستغلال الأمثل للوقت وحسن إدارته.



يمكن لمستخدمي Samsung Galaxy Note 20 و Note 20 Ultra في الولايات المتحدة الآن الاستمتاع بميزات أمان محسّنة مع تحديث تصحيح الأمان الأخير في أبريل 2023.