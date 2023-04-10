نقل اثنين للمستشفى.. خروج قطار جديد عن مساره في أمريكا| تفاصيل

خرج قطار عن مساره في جاسبر بولاية ألاباما جنوبي الولايات المتحدة، حيث تم نقل اثنين من أفراد طاقمه إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وذكرت إدارة شرطة جاسبر في بيان اليوم الأحد، أنه يتم تشغيل القطار من قبل "نورفولك ساوثرن"، وهي الشركة المشغلة لخط السكك الحديدية الناقل للبضائع من الدرجة الأولى في شرق الولايات المتحدة.

وحوصر طاقم القطار لفترة وجيزة في غرفة المحرك، بسبب ميلان المحرك، وأفيد بأن 11 عربة والقاطرة الرئيسية خرجت عن القضبان.

وأبلغت "نورفولك ساوثرن" عن عدم وجود مواد خطرة على القطار أو حدوث تسرب في المنطقة جراء الحادث.

وقالت إدارة شرطة جاسبر، إنه "لم تقع أي إصابات كبيرة"، مضيفة أنه تم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وأصبح خروج القطارات عن مسارها أمرًا شائعًا في الولايات المتحدة وذلك بعد وقوع حادث في أوائل فبراير الماضي في مدينة "شرق فلسطين" في ولاية أوهايو وشمل قطار شحن تابع لشركة "نورفولك ساوثرن" على متنه مواد خطرة.

ووفقًا لبيانات وزارة النقل الأمريكية، فقد وقع ما متوسطه 1475 حادث خروج لقطارات عن المسار بشكل سنوي بين عامي 2005 و2021.