رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبدأ جولة في دول جنوب القوقاز

قام رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني اليوم الاثنين بجولة في دول جنوب القوقاز تشمل جورجيا وأذربيجان وأرمينيا وتستمر ثلاثة أيام.



وذكر بيان للمنظمة الأوروبية اليوم أن عثماني سوف يعقد اجتماعات مع المسئولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الآخرين، كما سيعقد اجتماعات مع البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني والمحاورين الآخرين.



وأضاف البيان أن الجولة تركز على تعزيز التعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا ومعالجة التحديات الأمنية القائمة وتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار في منطقة جنوب القوقاز.