قبل مواجهة بيراميدز في النهائي .. تعرف على مشوار الأهلي في كأس مصر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما أمام بيراميدز مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة والربع والتي تقام علي ستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر .



​استهل الأحمر، مشواره في كأس مصر في نسخته الجارية، بمواجهة فريق المصري بالسلوم، وفاز بنتيجة هدف دون رد، سجله أحمد عبد القادر وفي دور الـ 16، تواجه أمام فريق مصر المقاصة، وتفوق بنتيجة هدف دون رد، سجله رامي ربيعة من ركلة جزاء.



ولعب الأهلي أمام فريق المقاولون العرب، في دور ربع النهائي، وتجاوزه بركلات الترجيح، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1 ، أما في نصف النهائي، فعبر الأهلي، فريق سموحة بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.