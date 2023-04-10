هالة صدقي: كنت سأحصل على جائزة أحسن ممثلة في سره الباتع

لو دوري أكبر..

كشفت الفنانة هالة صدقي عن اعتقادها بالحصول على جائزة أفضل ممثلة هذا العام، لو أن مساحة دورها فى مسلسل “ سره الباتع ” كانت أكبر من ذلك.

وقالت الفنانة القديرة هالة صدقي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مؤكد كنت سأحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دوري فى مسلسل سره الباتع ولو كانت مساحته أكبر من ذلك، لأن العمل به المقومات التي تساعدني كممثلة على تحقيق ذلك، بداية من الموضوع والحوار، إضافة إلى وجود مخرج كبير يظهر هذا الأمر في أحسن صورة، وكل العوامل الأخرى مثل التصوير.

وتابعت هالة صدقي حديثها قائلة: لقد تحدثت في هذا الأمر مع المخرج خالد يوسف بعد أن شاهدت أول المشاهد التي قمت بتصويرها، وقولت له " لو ليا دور رئيسي في هذا العمل من المؤكد انني كنت سأحصد جائزة أحسن ممثلة “ ، لأني في النهاية أمتلك قماشة قوية ”.

أحداث مسلسل “سره الباتع”

مسلسل “سره الباتع” مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد، وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي، والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

أبطال مسلسل “سره الباتع”

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبد العزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.