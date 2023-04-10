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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يشيد بتوجيهات السيسي بمواصلة مشروعات الزراعة والري.. ويؤكد: تحقق الاكتفاء الذاتي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف فى مشروعات الزراعة والري والإنتاج، قائلا: "القيادة السياسية تعمل على دعم قطاعات الزراعة و الإنتاج الزراعي و الغذائي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة".

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن الاهتمام بالزراعة في أولويات الرئيس السيسي والقيادة السياسية لتحقيق استراتيجية 2030 والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية، مؤكدا أن العمل المكثف فى مشروعات الزراعة والري والإنتاج يساهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، يساهم في توفير آلاف فرص العمل ووضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن القيادة السياسية حريصة على دعم القطاع الزراعي بقوة لأهميته في النهوض بالشعوب وتحقيق الأمن الغذائى، لذلك تعمل الدولة المصرية بكامل طاقتها من أجل ذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب البرلمان الزراعة الري

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