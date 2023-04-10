الخولى: ترشيد المياه موضوع خطير.. ويجب أن يشعر المزارع الصغير بأهمية ذلك

قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، حسام الخولي، إن ترشيد المياه موضوع خطير، ويجب أن يشعر المزارع الصغير بأهمية هذا وأثره عليه بشكل مباشر.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة سياسات ترشيد مياه الري أن "وضع طبيعي الرغبة في توفير كل قطرة مياه ولكن هل المزراع الصغير العادي يعرف ذلك؟"

وتابع "المزراع في النهاية عايز يعرف ما الذي يعود عليه مباشرة". وربط الخولي بين استخدام تقنيات الري الحديثة وتوفير الأسمدة، موضحًا ضرورة توعية المزارعين بهذا الأمر "هيوفر سماد يعني يوفر فلوس يشعر أن في عائد مباشر على المزراع المصري".

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي الإمام عن جدوى تبطين الترع، والحلول البديلة في حال عدم تحقيقها الهدف المطلوب.