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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تخطط لبناء خط أنابيب هيدروجين بطول يزيد على 400 كم

صدى البلد

 تخطط الصين لبناء خط أنابيب هيدروجين بطول يزيد على 400 كم لنقل الوقود النظيف بطريقة أكثر فعالية من الغرب الغني بالموارد إلى المناطق المستهلكة للطاقة في الشرق.


وقال رئيس شركة (سينوبك) ما يونغ شنغ، أكبر شركة لتكرير النفط في الصين ومشغل خط الأنابيب - في تصريح اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء الصينية - إنه تم تصميم هذا المشروع لنقل الهيدروجين من أولانتشاب في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين إلى بكين، وسيكون أول مشروع خط أنابيب يقطع مسافات طويلة عبر المناطق في البلاد، مضيفا أنه في المرحلة الأولى سيكون خط الأنابيب قادرا على نقل نحو 100 ألف طن من الهيدروجين كل عام ولديه القدرة على زيادة السعة إلى 500 ألف طن على المدى البعيد.


وأوضح ما أنه بعد تشغيل خط الأنابيب، فإن الإمداد من منغوليا الداخلية سيحل محل إنتاج الهيدروجين الحالي من الوقود الأحفوري في منطقة بكين-تيانجين-خبي، ليلعب دورا رائدا في نقل الهيدروجين عبر المناطق ويساعد في تعزيز تحديثات الطاقة في البلاد.

 

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