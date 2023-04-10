وكيل الشيوخ يسأل الحكومة عن خطتها لاستغلال مياه الأمطار بمنطقة الساحل الشمالي

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قضية المياه ترتبط ارتباط وثيق بحياة الانسان، وإشكالية الشح المائي باتت عالمية لاسيما مع معدلات الزيادة السكانية وظاهرة تغير المناخ، لافتاً إلي أن مصر علي سبيل المثال شهدت 20 مليون مولود خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف أبو شقة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم خلال الجلسة لمجلس الشيوخ، المخصصة لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم العكس، حول استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، أن قضية ترشيد المياه تشغل فكر القيادة السياسية بدرجة كبيرة، ويجب تضافر كافة الجهود والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الصدد.

وتساءل "أبو شقة" عن المشروعات الحكومية المتاحة لترشيد الاستهلاك اليومي للمياه، والتقنيات الحديثة في هذا الصدد، فضلا عن خطتها لاستغلال مياه الأمطار لاسيما في منطقة الساحل الشمالي، والتقنيات الحديثة.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أهمية أن نكون أمام منظومة زراعية تستهدف زراعة المحاصيل التي لا تحتاج مياه، ومن أكبر التجار الناجحة في هذا الصدد، زراعة "البنجر"، الذي أصبح يوفي نحو 70% من احتياجات مصر.