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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب سوداني: العلاقات بين القاهرة والخرطوم تشهد تطورا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي

مصر والسودان
مصر والسودان

قال الكاتب الصحفي، السماني عوض الله، رئيس تحرير موقع الحاكم نيوز السوداني، إنَّ العلاقات «المصرية - السودانية»، تشهد تطورًا كبيرًا منذ تولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زمام الأمور؛ لأنه دفع بتطوير العلاقات مع الخرطوم.

وأضاف السماني، في حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، أنَّ توجيهات الرئيس السيسي أسهمت في تقديم كل السُبل والتسهيلات كافة، لجميع السودانيين المقيمين في مصر، ما يؤكد حرص القيادة المصرية على تقوية أواصر العلاقات بين الشعبين القائمة منذ مئات السنين.

وأكد على وجود إرادة قوية من الدولتين؛ من أجل تأسيس خط سكك حديدية بين القاهرة والخرطوم، ما يؤكد على حرص القيادة على سهولة التواصل بين الشعبين، لأن العلاقة على الصعيد الشعبي هي الدائمة، رغم محاولات بعض المأجورين الذين يريدون تأزيم العلاقة وتحطيمها.

الجلوس على طاولة واحدة

ولفت «السماني» إلى أنَّ الشارع السوداني يحترم موقف مصر الحيادي والمتميز بشأن المشهد السياسي داخل السودان، ويكن له كل التقدير، مُوضحًا أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مُضنية من أجل لم شمل الأطراف السودانية، وتوحيد كلمتهم وإيجاد أرضية للحوار «السوداني -السوداني»، باعتباره الأنسب لحل قضية دولة مثل السودان، والجلوس على طاولة واحدة لإيجاد حلول لكل القضايا التي يُعاني منها السودان.

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