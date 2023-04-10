مدير وعظ مطروح يوضح دور لجان "لم الشمل" للحفاظ على الترابط الأسري

عقد مركز الاعلام في مطروح ندوة حول (المؤسسات الدينية والحفاظ على الاسرة)، تحدث فيها الشيخ عبد الحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح ورئيس لجنة الفتوى حول الدور الذى تقوم به المؤسسة الازهرية للحفاظ على الترابط الاسرى.

وأشار إلى أهمية دور وعاظ وواعظات المنطقة في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة والتوعية بدور الاسرة وتعظيم الفهم الصحيح للدين والدعوة الى الترابط الاسرى من خلال القوافل الدعوية التى تجوب مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وأضاف الشيخ عبد الحكيم انه بتعليمات من الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر تم تشكيل لجان (لم الشمل الاسرى) بكافة مناطق الوعظ والتي تقوم بالدور التوفيقى بين افراد الاسرة سواء الزوجين او الاخوة أو الأقارب وحتى الجيران.

وأشار إلى أن تلك اللجان تعمل على مدار اليوم وبمتابعة دورية من فضيلة الامام الأكبر حيث يتم اعداد التقارير والاحصائيات لعمل تلك اللجان ورفعها مباشرة الى فضيلته.

وأضاف الشيخ عبد الحكيم ان منطقة الوعظ بمطروح تقوم بدور بارز فى المجتمع تحت رعاية اللواء محافظ مطروح فى كافة مراكز المحافظة من خلال اللجان الشرعية المختلفة.