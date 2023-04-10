عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية : استمرار وتفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

امتحانات محو الأمية
امتحانات محو الأمية بديوان محافظة الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية،باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

الحضرة فى ليلة روحانية بالأوبرا.. وسهرة رمضانية للفلكلور السودانى والحجار يضئ الإسكندرية

تداول 267 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة بميناء الإسكندرية

وفى هذا الصدد واصلت ادارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد وبحضور صباح عبد العزيز مدير الخدمة العامة ومسئول محو الأمية بمديرية التضامن وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية للوصول إلى "محافظة بلا أمية" حيث تم عقد امتحان فورى  لعدد 176 من المواطنين  بنطاق حي المنتزة أول الذين يجيدون القراءة والكتابة وذلك للوقوف علي مدي قدراتهم التعليمية ومدي احتياجهم للالتحاق بفصول محو الاميه واعطائهم الفرصه لمزيد من التعليم

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار  تنفيذ خطة الدولة للقضاء على الأمية ورفع كفاءة العنصر البشري اعمالًا لخطة مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

موضوعات متعلقة

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية.. والمحافظ يتوعد المخالفين

تداول 267 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة بميناء الإسكندرية

رئيس جامعة الإسكندرية: نقدم كامل الدعم للأنشطة المختلفة لصقل شخصية الطلاب

علي الحجار يحيي حفلا غنائيا ويمتع جمهوره في أوبرا الإسكندرية

مياه الإسكندرية تكرم القراء والمحصلين المثاليين على مستوى المحافظة

تعليم الإسكندرية يحصد المركزين الأول والتاسع جمهوري في مسابقة الأخصائي الاجتماعي

نائب رئيس جامعة الأزهر: الزيادة السكانية قضية شائكة ولابد من تكاتف المجتمع لحلها

رئيس محكمة الاستئناف: الزيادة السكانية قضية أمن قومي

ترشيحاتنا

بسبب بايدن.. سناتور أمريكي يحذر من هجوم 11 سبتمبر جديد

خسائر فادحة.. ذعر بين الأوكرانيين بسبب تسريع التعبئة العامة للجيش

يصل لمليون جنيه وتسهيلات كبيرة .. اعرف قرض إنجاز من بنك القاهرة

ما حكم أخذ المحاليل المغذية في نهار رمضان ؟

كاتب سوداني: العلاقات بين القاهرة والخرطوم تشهد تطورا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي

تحديد موعد نهائي كأس مصر للطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي: جعفر العمدة عرض علي قبل كتابته.. ولو مساحة دوري في سره الباتع أكبر لحصلت على جائزة أفضل ممثلةl حوار

منها على مشط ومشابك.. شاهد أغرب طرق تقديم الطعام حول العالم

ملابس غير تقليدية.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

طريقة عمل كفتة الحاتي أحلى من المحلات

فيديو

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 .. متى تبدأ وتنتهي؟

مفاجأة في عيار 21.. تراجع أسعار الذهب اليوم واستقرار صرف الدولار

أمطار غزيرة تصل لسيول.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

القط والمبتهل المصري.. مشهد إنساني يعكس رحمة الإسلام مع الحيوانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

اﻟﻤﺰﻳﺪ