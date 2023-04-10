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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الخشت: تيسير حصول أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة على الخدمات العلاجية.. مسرحية عن بطولات الجيش بمدرسة النصر أمام وزيري التعليم والثقافة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الخشت: تيسير حصول أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة على الخدمات العلاجية

اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع عدد من قيادات الجامعة لمراجعة ومناقشة ملف الخدمات والرعاية الطبية المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بصحة العاملين بها وتقديم خدمات طبية لائقة.

الزهرة يقترن مع الأخوات السبعة في مشهد فلكي بديع غدا

تشهد سماء مصر غدا، ظاهرة فلكية جديدة، حيث نشاهد اقتران كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) مع الحشد النجمي (الثريا أو الأخوات السبعة)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.


سياسة واقتصاد القاهرة تعقد دورة تدريبية للتأهل لامتحان السلك الدبلوماسى ..تفاصيل

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة و الاقتصاد جامعة القاهرة ،عن عقد دورة التأهيل لامتحان السلك الدبلوماسى والقنصلى من 3 مايو - 21 يونيو 2023 .


التعليم العالي تعلن نتائج فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على دعم الأنشطة الطلابية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المُتكاملة للطالب، حيث تساهم في بناء شخصية الطلاب، وتساعد على اكتشاف مواهبهم ومهاراتهم، والعمل على صقلها.


مسرحية عن بطولات الجيش بمدرسة النصر أمام وزيري التعليم والثقافة.. صور

قدم عددا من الطلاب عرضا مسرحيا عن بطولات جيش مصر ، على مسرح مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة ، وذلك أمام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة .


وزيرا التعليم والثقافة يتفقدان مسرح مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، تفاصيل حجرات وتجهيزات المسرح المدرسي، التابع لمدرسة النصر للغات بمصر الجديدة.

عاشور يصدر قرارًا بندب ضياء خليل مديرًا تنفيذيًّا لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بندب الدكتور ضياء خليل أستاذ الضوئيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس لمنصب المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.


رئيس جامعة حلوان: مستشفي بدر تستقبل 13 ألف مريض شهريًا

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن مستشفى بدر الجامعى جاهزة لخدمة المرضى على مدار اليوم وتستقبل العيادات الخارجية أكثر من ١٣ ألف مريض شهريًا، وكذلك ١١٠ آلاف مريض بالطوارئ سنويًا، فضلا عن إجراء  ٢٥٠ عملية ونحو ٨٠ قسطرة شهريا.


مستشفى أورام الثدي: استقبال ومناظرة 23404 مرضى خلال مارس الماضي

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد عبد المعطي أبو سمرة عميد المعهد القومي للأورام، حول إحصائيات مستشفى أورام الثدي خلال شهر مارس 2023، حيث يعد مستشفى الثدي أحد مستشفيات المعهد القومي للأورام وأكبر مستشفى متكامل لتشخيص وعلاج أورام الثدي بمصر والشرق الأوسط لجميع فئات مرضى الأورام بالمجان.

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