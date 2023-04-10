توتر ورفع حالة التأهب على الحدود التونسية الليبية بسبب الحمى القلاعية

رفعت تونس درجة التأهب على الحدود مع ليبيا، بعد أنباء عن بؤر للحمّى القلاعية في بعض المناطق الليبية، حيث أعلنت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين جنوب شرقي تونس رفع درجة التأهب، رغم عدم تسجيل أي إصابة بالمراض داخل الأراضي التونسية.

ودعت المصالح البيطرية التونسية، إلى حماية قطعان الماشية، والسعي إلى التلقيح وتشديد الرقابة على الحدود، إلى جانب تقديم الإرشادات الضرورية للمربين، وذلك وفق ما نشرته عدد من الصحف التونسية.

وكان مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية في ليبيا عبد الرحمن اجبيل أكد في فبراير الماضي أن الحيوانات خالية من الحمّى القلاعية، وأشار إلى أن التحاليل المعملية والأعراض السريرية للحيوانات أثبتت خلو لحومها وألبانها من المرض، وأوضح أن الحالات التي ضُبطت هي حيوانات موردة من الخارج.

ليبيا استوردت ما يقارب 27 ألف رأس من الحيوانات المختلفة، خلال عام 2022 الماضي، وفقاً لبيانات مصلحة الموانئ.