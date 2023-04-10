حادث صادم بجوار أهرامات المكسيك.. قتل سياح

وقع حادث مأساوي بالقرب من أهرامات "تيوتيهواكان" الأثرية في المكسيك، أدى إلى وفاة سائحين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اتهم طيار منطاد الهواء الساخن الذي اشتعلت فيه النيران وتحطم بالقرب من أهرامات تيوتيهواكان في المكسيك في 1 أبريل الجاري بتهمة القتل.

كان قد توفي اثنان من الركاب ، وهما زوجان من المكسيك ، في الحادث وأصيبت ابنتهما المراهقة، ومن المعروف أنه تحظى رحلات منطاد الهواء الساخن فوق الموقع الأثري بالقرب من العاصمة مكسيكو سيتي بشعبية كبيرة.

لكن اتحاد بالونات الهواء الساخن في تيوتيهواكان قال إن البالون الذي تحطم لم يتم تسجيله معهم، وأظهر مقطع فيديو للحادث سلة البالون مشتعلة.

وقال مسؤولون إن ركابها قفزوا منها من ارتفاع كبير، وتوفي رجل يبلغ من العمر 50 عامًا وزوجته البالغة من العمر 39 عامًا ، بينما أصيبت ابنتهما البالغة من العمر 13 عامًا بحروق وكسر في العظام.

وخرجت من المستشفى منذ ذلك الوقت، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن الزوجين ، وهما خوسيه إدغار نولاسكو وزوجتهفيريديانا بيسريل ، حجزا رحلة المنطاد للاحتفال بعيد ميلاد الزوجة بيسريل التاسع والثلاثين.

وفي مارس وابريل يستخدم الكثير من السياح، بالونات الهواء الساخن فوق الأهرامات الاثرية، وتعد تيوتيهواكان هي واحدة من أشهر المواقع القديمة في أمريكا الوسطى ، وتحظى رحلات المنطاد بشعبية كبيرة.

كما أصيب طيار المنطاد في الحادث. تم رصده إلى المستشفى حيث كان يتلقى العلاج، وحتى الآن لم يقدم مكتب المدعي العام حتى الآن أي تفاصيل حول سبب اشتعال البالون.