لإصلاح العلاقات المتوترة.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتوجه إلى أمريكا

وصل زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، في محاولة للمساعدة في إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، قال المتحدث باسم لابيد: “تأتي الزيارة على خلفية الأزمة التي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

واضاف أنها “رحلة تؤكد بمهارة رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب”.

وسيلتقي لابيد مع مجموعات يهودية أمريكية واثنين من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين من نيويورك جيري نادلر وريتشي توريس.

وبصفته زعيم المعارضة الإسرائيلية، فإنه ليس من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وتراجع حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المركز الثالث بشكل دراماتيكي في استطلاع القناة الـ13 العبرية بحصوله على 20 مقعدا فقط.