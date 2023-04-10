عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«متاهة الجد قلندول».. رواية جديدة بهيئة الكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، رواية «متاهة الجد قلندول»، للكاتب يوسف إدوارد وهيب، وهي الجزء الثاني من تغريبة القبطي الأخير.

الرواية جزء ثاني من خماسية روائية عنوانها الرئيسي «تغريبة القبطي الأخير»، بدأها الكاتب بـ «تغريبة القبطي الأخير»، وجاء الجزء الثاني «الجد قلندول»، ويلهما «أبو القمص مصطفى»، ثم «نقع الترمس»،  و«سيرة المخدات».

 

ومن أجواء الرواية:

«على أعواد البرسيم الأخضر ، لولا دوارنك هكذا، ما أثارت حضرةٌ هذه الأرض لنا أو لك يا صاحبي يالك من محظوظ في السموات لك فضل عظيم على كل عائلتنا الوغد منها قبل الطيب.

ينصتون إليها كأن صوت ،كلماتها خريرُ ماء تتناهى سرسباته من مكان بعيد إلى أذهان وأشواق عطاشى في صحراء، تغمغم وتقول: وكأنه جاء الحلم من منتصفه يا ولدي هكذا حكى جدكم الكبير لجدة جدتي الأولى: «إنه بينما كان يسير، سمع وراءه رجال يمتطون حميرهم وهم يقولون، هذا لم يحدث من قبل، وقال: «الشارع يا ست الستات؛ أو الطريق كان طويلاً، وأقدامي تنوس في التراب، لا بل ساقاي تغوصان فيه حتى ركبتي، والعجيب أنني لم أتعطل لحظة، الأعجب أنني حافظت على المسافة التي تفصلني عن الرجال الذين لم أتبينهم ورائي، لكنني كنت أسمعهم بوضوح، ومرات كنت أمشي على سطوح هذا التراب كمن يمشي على ماء أدهشهم قوله على لسان الجدة: كنت كمن يفيق أثناء الحلم ويؤكد لنفسه أنه في حلم، أقول في نفسي: هذا جائز جدا، طالما أنني في حلم، لي أن أرى ما لا أستطيع - ولا أنتم - رؤيته في الصحو، وما لا يخطر على قلب بشر من أولئك المنسلين من ظهري في مقبل الأيام.

قال هذا وصمت، ومن وقتها، أورث الجميع صمته المتكلم!

من تكلم نجا، والصامتون لم تكن بينهم وبين جنود الرومان أي لغة سوى أجسادهم يتحاورون بها مع سيوف الغزاة، دماء شهدائهم ثبتت اللغة أكثر وأكثر، حتى صارت سلاحًا بلا أي نبال أو رماح تطلقها».

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين رواية متاهة الجد قلندول للكاتب يوسف إدوارد وهيب تغريبة القبطي الأخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

لأول مرة ..مفاجأة سعيدة من النيابة لكل مالكي السيارات بشأن مخالفات المرور

جعفر هيجيب حق سيد|هالة صدقى تكشف أسرار الحلقات المقبلة من جعفر العمدة

تنويه عاجل من بيراميدز قبل لقاء الأهلي في نهائي كأس مصر

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

لاعب الزمالك السابق : الأهلي خلع من كهربا

ترشيحاتنا

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار رعدية بعدة مناطق| الطقس

الحياة في أمريكا تقلل عمرك إلى النصف.. تعرف على السبب

الجامع الأزهر ينهي استعدادات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان .. غدا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن قضية الوثائق المسربة

صواريخ وطائرة مسيرة.. تفاصيل الهجوم على القاعدة الأمريكية في سوريا

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من أمراض عديدة.. طريقة تحضير عصير الشمندر

بإطلالة جريئة | صباح أخت جعفر العمدة تثير ضجة على السوشيال ميديا

ثنائي يشبه حسام حبيب وشيرين يشعلان الفيسبوك.. شاهد

هتنفعك في رمضان.. أكلات تفيد الجهاز الهضمي

فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

الأهلي وبيراميدز.. موقف كهربا ومفاجآت بالجملة يجهزها كولر

هيجيب حق سيد.. هالة صدقي تكشف مفاجأة : جعفر العمدة هيطلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ