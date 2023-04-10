VAR يحرم الأهلي من ركلة جزاء أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

ألغى الحكم ركلة جزاء للنادي الأهلي بعد العودة للفار أمام بيراميدز في اللقاء الذى يجمعهما حالياً على ستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .
بدأ اللقاء بهدوء حذر بين الفريقين، واعتمادا على التمريرات القصيرة دون تشكيل خطورة على المرميين.
تشكيل الأهلي
وضم تشكيل الأهلي كلا من:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية
خط الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو
تشكيل بيراميدز
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي
خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي
خط الهجوم: إبراهيم عادل