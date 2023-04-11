عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. واستمرار سقوط الأمطار

أرشيفية
أرشيفية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تقلبات جوية بسبب تنوع مصادر الكتل الهوائية التى تؤثر علينا والتوزيعات الضغطية المتواجدة فى طبقات الجو العليا، لافتة إلى أنه اعتبارا من اليوم بدأت درجات الحرارة فى الانخفاض بشكل كبير.

txt

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار رعدية بعدة مناطق| الطقس

txt

مطر وسيول.. الأرصاد الجوية تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم الثلاثاء سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة والعظمى ستكون 24 درجة مئوية، وتصل الأربعاء إلى 21 درجة مئوية خلال فترات النهار، وستكون أجواء أشبه بالشتوية بسبب تعمق المنخفض الجوى الموجود فى طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار، والمنخفض الجوى سيتعمق على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومتوقع اليوم الثلاثاء أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية مطروح والإسكندرية شمال الوجه البحرى مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وتمتد ليلا إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحرى القاهرة الكبرى سواحلنا الشمالية الشرقية رفح والعريش وأمطار خفيفة ومدن القناة.

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار البحر المتوسط أمطار رعدية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

عاجل.. أول تعليق لـ الخارجية على الوثائق المفبركة بشأن تصدير أسلحة لـ روسيا

280 جنيها.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصادر مسؤولة: ما يتردد نشره في واشنطن بوست عبث معلوماتي

النفط يرتفع وسط مخاوف بالسوق العالمية من تأثير أسعار الفائدة على الطلب

مروان عطية يحتفل بأول بطولة له مع الأهلي| شاهد

عاجل.. مصادر تنفي الزعم بأن مصر أنتجت 40 ألف صاروخ ليتم شحنها لروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاة سائق موتوسيكل بأعجوبة بعد سقوطه أسفل شاحنة| شاهد

تصرف معتمر مع عمال النظافة بالحرم المكي يثير إعجاب رواد السوشيال.. فيديو

أثناء الركوع.. إمام مسجد بـ أمريكا يتعرض لحادث مفجع| شاهد ماذا حدث؟

ليس لها علاقة بالانتماء.. لماذا يستحيل على الأهلي ضم الأناكوندا؟

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ