الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. واستمرار سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تقلبات جوية بسبب تنوع مصادر الكتل الهوائية التى تؤثر علينا والتوزيعات الضغطية المتواجدة فى طبقات الجو العليا، لافتة إلى أنه اعتبارا من اليوم بدأت درجات الحرارة فى الانخفاض بشكل كبير.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم الثلاثاء سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة والعظمى ستكون 24 درجة مئوية، وتصل الأربعاء إلى 21 درجة مئوية خلال فترات النهار، وستكون أجواء أشبه بالشتوية بسبب تعمق المنخفض الجوى الموجود فى طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار، والمنخفض الجوى سيتعمق على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومتوقع اليوم الثلاثاء أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية مطروح والإسكندرية شمال الوجه البحرى مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وتمتد ليلا إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحرى القاهرة الكبرى سواحلنا الشمالية الشرقية رفح والعريش وأمطار خفيفة ومدن القناة.