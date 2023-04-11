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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخط الساخن.. كوريا الشمالية لا ترد على اتصالات جارتها الجنوبية| تفاصيل

تجارب أسلحة في كوريا
تجارب أسلحة في كوريا الشمالية

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن زيادة وتيرة التوتر بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية . 

 

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وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية تتجاهل جارتها الجنوبية، ولا ترد كوريا الشمالية على الاتصالات الواردة من جارتها الجنوبية عبر الخط الساخن.

 

وتابع التقرير أن وكالة بلومبيرج كشفت أن وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اتصلت بكوريا الشمالية عبر الخط الساخن العسكري لكن الاتصال لم يلق أي جواب على غرار العادة حيث كان الطرفان يجريان اتصالات دورية .

 

وأضاف التقرير ان وقف الرد على المكالمات يأتي وسط تزايد التوتر في شبه الجزيرة  الكورية اثر تجارب أسلحة أجرتها بيونجيانج مؤخرا آخرها على غواصة نووية مسيرة .

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