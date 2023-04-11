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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزيرا التعليم والشباب يشهدان ختام الدورة الرمضانية للاتحاد المصري للرياضة المدرسية

وزيرا التعليم والشباب
وزيرا التعليم والشباب

يشهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم، الثلاثاء 11 أبريل 2023، ختام الدورة الرمضانية 2023، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

كما يشهد الوزيران اليوم، المباراة النهائية على المركز الأول والثانى، ثم يقوم الوزيران بتكريم الفرق الفائزة.

وتقام فعاليات ختام الدورة الرمضانية 2023 والتى ينظمها الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضى.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم، أظهر حرصه مؤخرا على حضور كل ما له علاقة بأنشطة طلاب المدارس، حيث حضر أمس، الاثنين، فعاليات احتفالية النشاط الفنى والمسرحي، والتي تم تنظيمها بمسرح مدرسة النصر للغات التابعة للمعاهد القومية بمصر الجديدة.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمواهب الطلاب خلال الاحتفالية، مؤكدًا أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى، وهو اتجاه الدولة بكل مؤسساتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولذلك تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها وتطويرها.

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