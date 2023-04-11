رضا عبدالعال: لاعبو بيراميدز يلعبون بلا روح رغم توافر كل الإمكانيات

فتحَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق "النار" على لاعبي فريق بيراميدز ، عقب خسارة الفريق أمام النادي الأهلي بنهائي كأس مصر بنتيجة 1 – 2 ، على ستاد القاهرة.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

" لاعبو بيراميدز لم يقدموا الأداء المنتظر ، ويلعبون بلا روح ، رغم توافر كل الإمكانيات للمنافسة على الألقاب ، لكنهم لا يستحقون الفوز ولن يحصدوا بطولات ".

و أضاف : " لاعبو بيراميدز تآمروا و تعمدوا الإطاحة باليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق للفريق ، والأداء مع اليوناني كان أفضل من الحالي مع جايمي باتشيكو".