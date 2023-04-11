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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رضا عبدالعال: هدف «كهربا» أمام بيراميدز من تسلل واضح.. والمباراة «متواضعة فنيا»

صدى البلد

قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، إن هناك العديد من الأخطاء التحكيمية شهدتها مباراة الأهلي وبيراميدز، أمس، في نهائي كأس مصر، والتي انتهت بتتويج المارد الأحمر باللقب، بعد الفوز 2 – 1.

وأضاف رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "هدف النادي الأهلي الأول الذي سجله محمود عبد المنعم كهربا، من تسلل واضح، ولا أعلم كيف تم احتسابه!، ولماذا لم يتم إعادة اللقطة أكثر من مرة؟، ولو كانت هذه اللعبة لصالح بيراميدز؛ لم تكن لتحتسب هدفا".

وواصل تصريحاته: “مباراة الأهلي وبيراميدز كانت متواضعة فنيا، ولم تكن على المستوى المطلوب؛ بسبب التحفظ الدفاعي للمديرين الفنيين، مارسيل كولر، وجايمي باتشيكو، ولم ترتق المباراة لحجم النجوم المتواجدين بكلا الفريقين”.

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