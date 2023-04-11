عشرات الأيدي البشرية المقطوعة تحت قصر .. ما القصة ؟

تم العثور على عشرات الأيدي البشرية المقطوعة من حفر تحت قصر في شمال شرق مصر حيث تم عرضها على الأرجح لتخويف الزوار. تم العثور على البقايا القاتمة أثناء التنقيب في فناء المدخل المجاور لغرفة ثرونروم في المبنى في مدينة أفاريس القديمة ، والتي تعد اليوم الموقع الأثري لتل الضبعة.

كانت أفاريس عاصمة مصر في عهد الهكسوس ، ملوك الأسرة الخامسة عشرة ، والتي امتدت من حوالي 1640-1530 ويمثل هذا الاكتشاف أول دليل مادي لممارسة معروفة منذ فترة طويلة من النصوص المصرية - ولكن تلك التي لم يكن واقعها واضحًا في السابق ، كما توضح عالمة أمراض الحفريات الدكتورة جوليا جريسكي من المعهد الألماني للآثار في برلين وزملاؤها.



قالوا: "تم تصوير الكثير من المعلومات عن حياة وعادات وتاريخ المصريين القدماء على جدران المعابد والمقابر ، وكذلك تم تسجيلها على ورق البردي .

"حتى الآن ، لا تُعرف هذه الممارسة إلا من خلال نقوش قبور المحاربين البارزين ومن النقوش والنقوش البارزة في المعابد ، وكلها تعود إلى بداية الدولة الحديثة وما بعدها."